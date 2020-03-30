Россиян призвали не «кусочничать» во время самоизоляции

Чтобы поднять себе настроение во время самоизоляции, многие могут начать «кусочничать» и садиться за стол за компанию, а не потому что хочется есть. Делать этого категорически нельзя. Необходимо сбалансировать свое питание и следить за весом.

«Если вы видите, что за неделю прибавка в весе составляет более 500 граммов, нужно внимательно проанализировать свой рацион и понять, что какие-то продукты необходимо урезать. Скорее всего, либо мучное, либо сладкое, либо очень жирное», — рассказала «Известиям» врач-диетолог Марина Макиша.

Она подчеркнула, если у всей семьи не будет режима питания, то ситуация превратится в «хаотичное подъедание и поедание за компанию». Ранее Минздрав дал советы, как не допустить гиподинамии и не захандрить во время необходимого сейчас сидения дома. Бороться с негативом на карантине помогут онлайн-тренировки с упражнениями. Подойдет вообще любая физическая активность: танцы, игры с детьми и даже простая ходьба по квартире.

По последним данным, коронавирусом в мире уже заразились 739 тысяч человек. В России 12 летальных случаев и всего 1836 зараженных. Чтобы не допустить распространения инфекции, в некоторых регионах ввели режим полной самоизоляции. Из дома можно выходить в магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой. Первыми меры усилили власти Москвы и Подмосковья.