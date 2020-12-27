Россиян призвали не кормить собак с праздничного стола

Накрытый стол всегда манит домашних собак вкусными запахами, но давать им человеческую еду категорически нельзя. Жирное, острое, копченое и острое — это все не для наших питомцев. Такая пища может быть токсичной для собак.

«Праздничный стол всегда привлекает внимание собак: всевозможные вкусные закуски, манящие запахи. Мы постоянно говорим о том, что человеческая еда не подходит собакам. Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола», — рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаке может навредить даже обычный оливье, который вызывает отравление и другие пищевые расстройства у животных. Жареное мясо, бутерброды, любые блюда, где есть майонез, горчица, лук и чеснок — под строгим запретом. Голубев посоветовал внимательно следить за своим псом, чтобы он не пробрался к столу и ничего не стащил.

Сладости представляют для собак особую опасность. В шоколаде есть теобромин, который является ядом.

«У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны, если планируете ставить сладости на праздничный стол», — добавил Голубев.

Кинолог посоветовал перед праздником купить специальное лакомство для своих питомцев или отварить мясо с овощами. Так собака станет участником праздника и будет в безопасности.