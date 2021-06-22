Россиян призвали не инвестировать в автомобили

Покупка автомобиля всегда предполагает значительные расходы. Причем тратиться придется постоянно, а сама машина со временем только потеряет в цене.

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев напомнил агентству «Прайм», не стоит считать приобретение авто вложением средств.

Уже в первый год эксплуатации машина потеряет 10-20% от своей стоимости. Спустя пять лет она будет дешевле на 40-60%. Популярные на рынке подержанных транспортных средств модели дешевеют не так сильно.

Например, Toyota Camry считается востребованной и обладает имиджем хорошего качества, поэтому за первый год пробега потеряет около 12% стоимости. Volkswagen Passat упадет в цене на 13%, Hyundai Sonata — на 16%.

Через три года Camry будет стоить приблизительно на 27% дешевле, Passat — на 30%, Sonata — на 40%.

По-разному теряют в стоимости и дорогие автомобили. В сегменте Luxury престижно быть первым владельцем, поэтому машины с пробегом моментально обесцениваются и за пару месяцев могут стать на 50% меньше.

Выгодной окажется покупка авто премиального сегмента. Спустя несколько лет его стоимость практически не изменится, если речь идет о стандартных комплектациях.