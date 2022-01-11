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    11 января 2022, 11:36

    Россиян призвали не бояться продуктовых карточек

    Экономист Кульбака призвал не бояться появления продуктовых карточек в России

    Александра Прохорова, Екатерина Боснак

    Продуктовые карточки — достаточно распространенный в мире способ поддержки малоимущих слоев населения. Его введение в России не будет революционным, заявил экономист и аналитик Николай Кульбака.

    Россиян призвали не бояться продуктовых карточек

    «Аналог подобных продуктовых карточек есть во многих странах, например в США. По ним малоимущие получают продукты питания. Ничего удивительного или революционного в этом нет — это лишь один из способов поддержки малоимущих слоев граждан», — объяснил эксперт.

    Кульбака подчеркнул, что даже если в России и обратятся именно к такому способу поддержки населения, то его точно не стоит путать с мерами, принятыми в 40-е годы, в период войны, система будет совсем другой.

    Отвечая на вопрос о том, справится ли с этим государство, аналитик отметил, что власти так или иначе все равно помогают малоимущим, тратя на них средства, и делать это придется, вопрос только в том, каким именно способом.

    Также Кульбака не стал связывать проблемы малоимущих с инфляцией, пояснив, что здесь на первое место выходит именно низкая оплата труда.

    Способ поддержки нуждающихся с помощью продуктовых карточек озвучил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он связал возможность введения такой меры с ростом цен, заявив, что также одной из мер противостояния бедности может стать субсидирование производства продуктов.