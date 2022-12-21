Общество 21 декабря 2022, 19:31 Россиян призвали не беспокоиться из-за вспышки неизвестной инфекции в Афганистане Роспотребнадзор: причин для опасений из-за вспышки неизвестной инфекции в Афганистане нет РИА «Новости»

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Россиянам не стоит переживать из-за вспышки неизвестной инфекции в Афганистане, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что специалисты принимают все необходимые меры санитарно-карантинного контроля.

По данным ряда СМИ, от неизвестной болезни пострадали 80 афганцев, зафиксировано несколько летальных случаев. У заразившихся появляется лихорадка, кровотечение из носа, кровоточивость слизистой ротовой полости.

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Эксперты РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора заявили, что причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ). Инфекция передается главным образом через укусы клещей.

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В ведомстве обратили внимание, что вспышки КГЛ происходят в Афганистане на протяжении десятков лет. Преимущественно случаи заражения фиксируют в четырех провинциях — Херат, Кабул, Балх, Тахар.

В России создана надежная система защиты от завоза опасных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Помимо этого, между РФ и Афганистаном нет прямого авиасообщения.