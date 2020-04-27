Россиян призвали мыть с мылом принесенные из магазина пакеты с покупками

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, все пакеты с покупками стоит промыть мыльным раствором или хлоркой. Овощи и фрукты необходимо мыть обязательно в проточной воде и с особой тщательностью.

«Для спокойствия, надежности нужно протирать пакеты, которые вы принесли из магазина домой, влажной тряпкой, бумажным полотенцем, смоченным мыльным раствором, хлорсодержащим раствором», — приводит РИА «Новости» слова члена комитета Совфеда по социальной политике врача-хирурга Юрия Архарова.

Во время онлайн-брифинга на тему: «Мифы и правда о коронавирусе», — он сослался на американских ученых и напомнил, что коронавирус может оставаться на картоне до суток, а на пластике, нержавеющей стали — до четырех дней.

Все овощи и фрукты сенатор посоветовал мыть в проточной воде и не забывать об обязательной дезинфекции рук. Один из самых простых и эффективных способов их обеззараживания — это тщательное мытье с мылом.

С его мнением по поводу мытья пакетов согласны специалисты МЧС, которые для безопасности посоветовали замачивать овощи и зелень на некоторое время в воде.

Коронавирусом в России уже заразились 87 147 жителей. От COVID-19 умерли 794 человека.