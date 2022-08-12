Россиян призвали делать прививку от пневмококка

Врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев призвал российских граждан делать прививку от пневмококка на фоне обострения во многих странах воспалительных заболеваний легких. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Особенно в группе риска находятся пожилые люди и люди с хроническими болезнями легких.

«В связи с тем, что в последние годы у некоторых людей обострились воспалительные заболевания легких, пожилым людям и группам риска я бы рекомендовал прививку от пневмококка», — сказал Конев.

Врач отметил, что сейчас в России привито менее половины граждан, при том что профилактика начинает осуществляться, когда вакцинировано более 85-90%.