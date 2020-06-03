Россиян пригласили поучаствовать в опросе о размере компенсаций за моральный вред

Высказать свое мнение о том, какая компенсация за моральный вред в каждом конкретном случае должна быть в России, может любой житель страны.

Для этого нужно пройти опрос на сайте телеканала Совета Федерации и ответить на вопросы, как бы вы оценили моральный вред в той или иной ситуации.

Анкета содержит 14 различных сценариев. Людям предлагают сделать выводы как с позиции пострадавшего, так и со стороны «причиняющего вред».

Ранее чиновники предложили пересмотреть методику исчисления морального вреда, потому что нынешние нормы, по мнению экспертов, уже устарели. Новый документ разработала Ассоциация юристов России, его поддержали в Министерстве юстиции. В нем предлагается установить базовые компенсации для разных видов причинения морального вреда. Предусматривается также установить минимальные выплаты.

Глава ведомства Денис Новак рассказал, что специалисты провели очень важную работу и взвесили все показатели. Теперь свое мнение могут высказать и все россияне. Ответы от россиян будут принимать до 1 июля.

По словам Новака, ключевое слово в этом вопросе будет за Верховным судом.