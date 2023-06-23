Общество 23 июня 2023, 15:45 Россиян пригласили отпраздновать День молодежи по-особенному VK проведет День молодежи вместе с пользователями соцсети РИА «Новости»

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Социальная сеть VK подготовила различные активности для пользователей, посвященные Дню молодежи 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соцсеть сняла для молодежи приключенческий сериал «В активном поиске». Он расскажет пользователям о проблемах, известных каждому молодому человеку. Главный герой Валера на протяжении 12 серий будет пытаться найти собственный путь в жизни и пробовать различные профессии. В ходе сюжета он встретится со знаменитостями и известными блогерами в необычном амплуа.

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В актерский состав сериала вошли Руслан Сабельгера, Ваша Маруся, Дмитрий Красилов, Настя Бэдбарби, Наташа НГТВ, Ян Дилан, Станислав Ярушин, IOWA и другие.

Кроме того, на мероприятиях с мастер-классами и лекциями выступят эксперты VK. Они расскажут, как реализовать талант с помощью социальных сетей, начать карьеру в компании, проектах VK Education и многом другом.

Также соцсети выступит партнером фестиваля «День молодежи», который пройдет в 15 регионах России 24 июня. Гости познакомятся с проектами и сервисами VK, трансляцию мероприятия покажут в официальном сообществе ВКонтакте.