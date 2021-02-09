Россиян пригласили написать диктант на немецком. О лучших участниках узнает вся страна

Все желающие жители России смогут присоединиться к акции Tolles Diktat. Она поможет проверить свои знания немецкого языка, а проведут ее с 19 по 24 февраля. Всех, кто заинтересован, пригласили написать диктант. Имена победителей появятся в интернете.

Источник фото: официальный сайт проекта Tolles Diktat

Просветительскую акцию проведут бесплатно. Достаточно будет зарегистрироваться на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru и посетить нужную площадку в указанный срок. Еще можно поучаствовать в онлайн-трансляции.

Все, кто решит протестировать знания, получат приятный бонус независимо от результата диктанта. Каждому участнику вручат сертификат.

Что это за акция?

Tolles Diktat — это просветительский проект, популяризирующий немецкий язык в России и мире.

Акцию приурочат к Международному дню родного языка. Его во всем мире отмечают 21 февраля.

Источник фото: официальный сайт проекта Tolles Diktat

Участникам необходимо зарегистрироваться до начала акции. На сайте надо будет указать фамилию, имя, отчество и свой уровень владения немецким языком — А1, А2, В1, В2, С1.

Каждый, кто пройдет этап регистрации, получит на электронную почту методические материалы для подготовки, а имена лучших участников появятся на сайте акции.