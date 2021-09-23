Россиян пригласили на викторину «Лига знаний». Лучшие игроки смогут выиграть путешествия

Сертификаты на путешествия разыграют среди команд, которые будут участвовать во всероссийской викторине «Лига знаний». Ее проведут в формате квиз-чемпионата онлайн. В течение года игроков ждут задания по науке, истории, географии, технике, искусству, спорту.

Викторину запускает российское общество «Знание». Все игры организуют в формате двухчасового соревнования с вопросами и заданиями.

Для участия нужно собрать команду из пяти человек и пройти регистрацию на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. Это бесплатно.

Первая игра состоится уже 25 сентября, рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Сейчас модно быть умным и эрудированным, учиться даже на отдыхе и совмещать досуг с интеллектуальной деятельностью. В России много активных и любознательных. Мы рады, что можем объединить их в „Лигу знаний“ Максим Древаль.

Он добавил, что участники смогут побороться за путешествия в самые живописные места России.

Как все будет?

Первый сезон продлится год и завершится в сентябре 2022-го. За это время проведут три больших тура.

Отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Финалы каждого тура и гранд-финал для 48 команд состоится очно в Москве.

Попасть в гранд-финал можно и в обход сезонного отбора. Для этого нужно выиграть одну из «секретных игр» сезона.

Ее объявят всего за неделю, и задания будут более сложные. Зато лучшая команда сразу отправится в гранд-финал.

Что подарят?

Участники финалов каждого из туров и гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители — сертификаты на путешествия по России.

Подробности и расписание игр сезона можно найти на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru.