Россиян предупредили об уловках производителей. Вот как не попасться на них

Бывает так, что после покупки тушенки или сгущенки в банке видишь совсем не то, что указано на этикетке. Производители довольно часто прибегают к маркетинговым уловкам, чтобы сделать свой продукт более привлекательным для покупателей. Специалисты Роскачества провели исследования и рассказали, как не попасться на эти хитрости.

«Многие потребители не знают о том, что между тушеной говядиной и тушенкой есть большая разница. Так, если первый продукт представляет собой мясные консервы, то тушенка — мясо-растительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо», — сказано в исследовании Роскачества.

Получается, что банки с надписью «тушенка» произведены не по ГОСТу. Такой продукт выпустили по внутренним стандартам производителя.

Точно так же поступают и со сгущенкой. С 2019 года производителей обязали не указывать на этикетках «молочные» термины, если в составе есть заменители молочного жира. Несмотря на это, в магазинах можно найти большое количество «сгущенки» с упаковкой, похожей на известные марки цельного сгущенного молока. Стоит помнить, что такая сгущенка идет с заменителем молочного жира.

Маркетинговые уловки не обходят стороной и колбасу. Например, в состав «Докторской» и «Брауншвейгской» не должны входить куриное мясо, растительные белки и крахмал.

«Если хотите купить настоящую „Докторскую“, ищите на упаковке указание на ГОСТ 33673-2015. Надпись „изготовлено по ТУ“ и приписки в названии обычно говорят о том, что продукт изготовлен с добавлением ингредиентов, запрещенных национальным стандартом», — пояснили в Роскачестве.

Ранее диетологи рассказали, что не все «полезные» продукты можно есть. Например, стоит отказаться от сладких йогуртов и сухих завтраков.