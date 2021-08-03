Россиян предупредили об угрозе смерчей

В нескольких регионах России в ближайшие дни могут возникнуть смерчи. Мощные порывы ветра ожидаются от арктического побережья до Поволжья — существует риск образования смерчей.

Смерчи могут возникнуть в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района. Об этом сообщила специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметила, что появление смерчей в России маловероятно, но такая угроза существует.

Ранее о торнадо предупредили жителей Поволжья. Редкое явление для России — торнадо — может обрушиться на регионы Среднего Поволжья 3 августа: Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов.

Накануне в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 метров в секунду, в результате погибли три человека, пострадали 13. Позже непогода пришла в Москву. Всю ночь 3 августа в столице лил сильный дождь с громом и грозами, наблюдались порывы ветра до 12-17 метров в секунду.