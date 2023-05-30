Общество 30 мая 2023, 04:21 Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванную сирень Юрист Кудерко: за сорванную ветку сирени может грозить уголовная ответственность Freepik

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Зеленые насаждения — это чья-то собственность, поэтому попытка сорвать ветку сирени может обернуться штрафом или даже уголовной ответственностью. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

Растения могут быть собственностью частного лица или муниципалитета, а также государственной — например, в заповедниках. Каждое дерево или кустарник имеет свою стоимость, существует специальная методика для расчета цены каждой веточки, отметила юрист.

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«Порыв сорвать ветку с куста сирени может обернуться серьезными правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности», — напомнила Кудерко.

Порча зеленых растений предусматривает штраф от трех до четырех тысяч рублей. Также любитель дармовых букетов может угодить под арест на 10-15 суток. При повторном правонарушении хулигану могут выписать штраф на сумму от 40 тысяч рублей, или приговорить к лишению свободы сроком на один год.