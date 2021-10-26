Россиян предупредили об уголовной ответственности за отравление людей при травле тараканов

Борьба с тараканами и другими вредителями с помощью использования сильнодействующих химикатов может закончиться уголовной ответственностью в случае, если пострадают люди. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

«Ответственность в случае, если от дезинсекции пострадали люди, может наступить по статье 236 УК РФ „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“», — уточнила она в комментарии РИА «Новости».

В случае если много людей отравятся при использовании химикатов или появится риск массового отравления, то виновному могут выписать штраф до 500-700 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев.

Если при борьбе с насекомыми от химикатов умер человек, то виновного может ждать штраф от миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Кроме того, его может ждать лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы сроком до пяти лет.

Риск совершения такого преступления минимален. Юрист напомнила, что нужно использовать бытовую химию, которая продается в обычных магазинах. Безопасность средств для борьбы с насекомыми гарантируется исключительно при использовании в соответствии с инструкцией и при соблюдении мер безопасности.