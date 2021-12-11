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    11 декабря 2021, 04:11

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за нелегальную сдачу жилья

    Юрист Хантимиров предупредил россиян об ответственности за нелегальную сдачу жилья

    Дарья Бунякова

    Нелегальная сдача жилья в аренду в некоторых случаях может грозить собственнику недвижимости уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за нелегальную сдачу жилья

    По словам юриста, нелегальная сдача квартиры происходит по двум распространенным схемам. В первом случае жилье снимают по устной договоренности. При второй схеме собственники квартир заключают договор, но не подают документы в Росреестр.

    «За нелегальную сдачу квартиры налоговики привлекут владельца к ответственности, и не важно какую именно серую схемы использовал наймодатель», — сказал Хантимиров РИА «Новости».

    Он добавил, что собственнику жилья придется заплатить 13% полученной оплаты за весь срок сдачи, а также ему выпишут штраф на сумму 20% от накопившейся задолженности по налогу. За неуплату НДФЛ человека могут привлечь к уголовной ответственности.

    Такая мера касается тех, кто не платил налоги в течение трех лет или их сумма перевалила за 2,7 миллиона рублей. Владельца жилья могут арестовать на срок до полугода или даже на год лишить свободы. Еще к нарушителю могут применить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.