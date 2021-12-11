Россиян предупредили об уголовной ответственности за нелегальную сдачу жилья

Нелегальная сдача жилья в аренду в некоторых случаях может грозить собственнику недвижимости уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

По словам юриста, нелегальная сдача квартиры происходит по двум распространенным схемам. В первом случае жилье снимают по устной договоренности. При второй схеме собственники квартир заключают договор, но не подают документы в Росреестр.

«За нелегальную сдачу квартиры налоговики привлекут владельца к ответственности, и не важно какую именно серую схемы использовал наймодатель», — сказал Хантимиров РИА «Новости».

Он добавил, что собственнику жилья придется заплатить 13% полученной оплаты за весь срок сдачи, а также ему выпишут штраф на сумму 20% от накопившейся задолженности по налогу. За неуплату НДФЛ человека могут привлечь к уголовной ответственности.

Такая мера касается тех, кто не платил налоги в течение трех лет или их сумма перевалила за 2,7 миллиона рублей. Владельца жилья могут арестовать на срок до полугода или даже на год лишить свободы. Еще к нарушителю могут применить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.