Россиян предупредили об опасных насекомых на российских курортах

Тигровые комары, которые переносят опасные заболевания, появились на курортах Черного моря. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас „комар-тигр“ расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Некоторые комары могут переносить глистов. Сначала они кусают животного, а потом человека. Последнему в организм попадают личинки дирофилярий. Рославцева призвала учитывать это, путешествуя по Крыму.

Еще в Крыму очень много москитов, нигде больше на побережье нет такого количества этих насекомых. Чтобы спастись от укусов, нужно пользоваться электрофумигаторами для помещений, а также инсектицидными и репеллентными средствами в аэрозольных баллонах. Эксперт напомнила, что в крымских лесах водятся клещи.