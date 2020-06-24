Россиян предупредили об опасности загорания на газонах в парках

«Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний, вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека», — рассказал ученый.

Захаров добавил, что каждый, кто решил позагорать на газоне, автоматически становится приманкой для клещей. Если нет другой возможности понежиться на солнце, то на газон лучше не ложиться. Стоит прихватить с собой раскладушку или кресло. Время от времени необходимо осматривать тело на наличие клещей.

Если есть информация, что парк, в котором вы собрались позагорать, обрабатывают от насекомых, туда лучше вообще не ходить.

Ранее в подмосковном Роспотребнадзоре напомнили, что во время отдыха на природе лучше всего от клещей помогают репелленты. Их стоит наносить на одежду. Так, они будут дольше отпугивать насекомых. Эффект репеллента на коже теряет силу быстрее.