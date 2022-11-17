Общество 17 ноября 2022, 11:16 Россиян предупредили об опасности выключенной газовой плиты

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Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что утечки газа могут происходить не только во время использования плиты, но и когда она выключена.

Эксперт посоветовал перекрывать газовые краны, если вы уезжаете как минимум на два дня. В частных домах стоит устанавливать датчики утечки газа.

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«Газовые датчики спасут от таких ситуаций, когда газ начинает поступать в помещение: они довольно чувствительны, срабатывают даже на небольшие концентрации опасного вещества», — добавил Ястребцев.

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Эколог также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя проводить самостоятельную газификацию квартиры или дома.