Россиян предупредили об опасности выкладывать в соцсети виды из своего окна
Замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал агентству «Прайм», чем грозит подобная беспечность.
«Некоторые социальные сети и сайты не „очищают“ историю фотографии», — заметил он. При включенной геолокации на фотографии сохраняется место, где она сделана. При этом EXIF-данные есть у каждого снимка. С какого он сделан устройства, неважно.
При отправке фотографии в личных сообщениях через соцсети, если геоданные не выключены, останется метка — например, на какой улице снят кадр. Такой информации порой достаточно, чтобы начать слежку за человеком.
Нередко пользователи социальных сетей сообщают, что собираются в отпуск, фотографируют билеты, полученный паспорт или банковскую карту. Всеми этими данными вполне могут воспользоваться в корыстных целях злоумышленники.