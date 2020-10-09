Россиян предупредили об опасности выкладывать в соцсети виды из своего окна

Злоумышленники могут воспользоваться любыми данными, которые появляются в Сети. Не исключено, что их заинтересует сделанная из окна квартиры или офиса фотография. Такие снимки лучше не публиковать.

Замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал агентству «Прайм», чем грозит подобная беспечность.

«Некоторые социальные сети и сайты не „очищают“ историю фотографии», — заметил он. При включенной геолокации на фотографии сохраняется место, где она сделана. При этом EXIF-данные есть у каждого снимка. С какого он сделан устройства, неважно.

При отправке фотографии в личных сообщениях через соцсети, если геоданные не выключены, останется метка — например, на какой улице снят кадр. Такой информации порой достаточно, чтобы начать слежку за человеком.

Нередко пользователи социальных сетей сообщают, что собираются в отпуск, фотографируют билеты, полученный паспорт или банковскую карту. Всеми этими данными вполне могут воспользоваться в корыстных целях злоумышленники.