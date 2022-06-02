Россиян предупредили об опасности водонагревателей

Если не чистить домашний водонагреватель регулярно, в остатках воды могут завестись опасные бактерии. Об этом «Газете.ru» рассказала редактор разделов «Дом», «Ремонт» и «Дача» Ситилинк Журнала Ксения Лактионова.

Перед каждым использованием водонагреватель стоит прогревать примерно до 70 градусов для профилактики.

«Эта мера защитит от бактерий, которые размножаются в воде: кишечной палочки, стрептококков и легионеллы», — сказала специалист.

Она отметила, что некоторые современные бойлеры иногда автоматически осуществляют прогрев, если по дптчикам замечают, что владельцы давно этого не делали. У такой функции могут быть разные названия, в зависимости от производителя водонагревателя. Например, «Антилегионелла» или Bacteria Stop System.

Стрептококки и легионелла могут распространяться и через воздух, в каплях. Но также известны случаи заражения этими бактериями при мытье, поэтому за чистотой водонагревателя необходимо тщательно следить.