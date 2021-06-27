Россиян предупредили об опасности вентилятора в жару

Россиянам рассказали об опасности вентилятора в жару. Так врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова рекомендовала не использовать устройство при температуре выше +30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом.

Теплый воздух, который гоняют лопасти вентилятора, как объяснила Кочанова в беседе с изданием «Доктор Питер», не охлаждает тело, а вызывает обезвоживание организма. Это в результате приводит к тепловому истощению. Его симптомы похожи на признаки теплового удара: жажда, слабость, головная боль, головокружение, тошнота, рвота.

Вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, предупредила врач. Это происходит из-за того, что лопасти «поднимают» пыль и распространяют ее по квартире. Кроме того, они создают сухой воздух, это негативно влияет на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, провоцируя жажду и вызывая чувство «сухого глаза».

В жаркие дни, как добавила Кочанова, следует пить много воды и чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.

Во многих российских регионах продолжает стоять аномальная жара. Когда температура воздуха на улице превышает отметку в 30 градусов, то незаменимым блюдом для человека становится суп, рассказала в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, Маргарита Арзуманян. Супы, по ее словам, могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие, отметило ИА НСН.