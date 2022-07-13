Россиян предупредили об опасности теплового удара во время жары

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что тепловой удар может спровоцировать остановку дыхания и сердца. Об этом он сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, в группе риска, прежде всего, находятся люди с заболеваниями нервной системы и страдающие мигренью.

«Тепловой удар наступает, когда жарко, а у человека нарушен водно-электролитный баланс в организме. В группе риска люди с заболеваниями нервной системы, мигренью. Среди пожилых — те, кто страдает от атеросклероза сосудов головного мозга, у кого был перенесенный в прошлом инсульт. Также это люди с высоким давлением или очень низким, потому что давление может резко упасть. Из-за теплового удара у них усугубится заболевание. Может даже произойти остановка дыхания и остановка сердца», — отметил Серебрянский.

В случае, если у человека произошел тепловой удар, его необходимо перенести в прохладное помещение, умыть лицо, дать влажную одежду и напоить жидкостью, можно давать минеральную воду, морс или чай, резюмировал терапевт.