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    08 апреля 2022, 13:34

    Россиян предупредили об опасности солевого никотина для зрения

    Полина Гребенщикова

    Солевой никотин способен создать проблемы со зрением. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.

    Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в обороте может находиться солевой никотин, в котором были выявлены химические вещества, не заявленные на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей и компоненты чистящих средств. Такая смесь привозится в РФ из Китая, написало ИА Nation News.

    «В России щелочной и солевой никотин приравнен к фармацевтическому сырью. Большую его часть привозят контрабандой из Китая, зачастую он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма, дрожь в конечностях и расфокусировку зрения», — рассказал Владимиров.