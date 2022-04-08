Россиян предупредили об опасности солевого никотина для зрения

Солевой никотин способен создать проблемы со зрением. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в обороте может находиться солевой никотин, в котором были выявлены химические вещества, не заявленные на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей и компоненты чистящих средств. Такая смесь привозится в РФ из Китая, написало ИА Nation News.

«В России щелочной и солевой никотин приравнен к фармацевтическому сырью. Большую его часть привозят контрабандой из Китая, зачастую он содержит опасные примеси, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма, дрожь в конечностях и расфокусировку зрения», — рассказал Владимиров.