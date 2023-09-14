Эксклюзив 14 сентября 2023, 23:17 Россиян предупредили об опасности систем подогрева в летних кафе Юрист Хаминский: нагревательные приборы в летних кафе могут быть опасны РИА «Новости»

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Владельцы летних кафе, террас и веранд с наступлением осени не спешат закрывать площадки до холодов. Для этого они устанавливают различные отопительные приборы для комфорта посетителей. Но такие ухищрения могут нарушать, как местное, так и федеральное законодательство. Об этом «360» заявил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что за правила обустройства летних веранд отвечают власти регионов. Это связано с разными климатическими зонами и особенностями местной кухни. Но отсутствие единых правил может привести к нарушениям общих норм.

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В Москве летние кафе проходят как объекты внешнего благоустройства. Хотя они работают рядом с заведениями общественного питания, своего статуса они не имеют. В Сочи ситуация другая. Там веранды представляют собой нестационарные торговые объекты и защищают посетителей от холодов и непогоды.

«Но в таком случае также возникает множество вопросов относительно конструктива и безопасности данных сооружений», — заявил юрист.

Он пояснил, что многие точки общепита используют для обогрева помещений рулонные шторы из поливинилхлорида, а также газовые или электрические обогреватели. Но это может привести к опасной ситуации.

«Использование ограждающих конструкций из ПВХ-пленок категорически запрещено. При малейшем повышении температуры этот материал становится пластичным, растяжимым и в случае опасности превратит летнее кафе в газовую камеру, из которой будет невозможно выбраться», — заявил Хаминский.

Юрист добавил, что использование горючих тканей в помещении еще больше увеличивает риски пожара. Тем более, что к источникам открытого огня относят кальяны. Одной упавшей искры на деревянный пол достаточно, чтобы вызвать серьезное возгорание.

Выходом из ситуации Хаминский видит введение категорий для сезонных кафе в зависимости от устройства, принять на федеральном уровне единые акты по вопросам требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и предотвращению травматизма. А также дать полномочия надзорным органам выявлять правонарушения и привлекать для их ликвидации соответствующие службы.