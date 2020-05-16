Россиян предупредили об опасности шашлыка

Так любимый многими россиянами шашлык — это вредное блюдо. Во время жарки на углях в мясе образуются канцерогены. Опасность можно минимизировать, если приготовить правильный маринад.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врача-онколога Елену Смирнову, самый опасный канцероген при жарке — это бензапирен. Он образуется, когда жир горит на углях, а потом оседает на мясе, поднимаясь с дымом. Этот процесс можно нейтрализовать маринадами на основе пива, вина и даже чая.

Смирнова рассказала, как правильно жарить шашлык, чтобы сделать его не таким вредным.

«Чтобы сделать шашлык менее вредным, используйте не готовые угли, а обычные дрова (обязательно дайте им прогореть). Не пользуйтесь розжигом или средствами с бензином», — заявила врач.

По ее словам, мясо нужно запекать, а не жарить и ни в коем случае не есть подгоревшие участки — в них содержится наибольшее скопление канцерогенов.

В качестве лучшего гарнира к шашлыку Смирнова рекомендовала зелень и овощи и напомнила, что свинина и баранина запрещены людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.