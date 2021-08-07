Россиян предупредили об опасности разливного пива

Разливное пиво может представлять серьезную опасность для здоровья. Его употребление может обернуться отравлением, кишечными инфекциями и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом, предупредила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

В случае, если емкости, где хранится пиво, не обрабатываются надлежащим образом, там могут начать размножаться болезнетворные бактерии, объяснила эксперт в комментарии «Москве 24».

Она уточнила, что многое, конечно, зависит от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма. Для людей со здоровым желудком это может и не представлять опасности.

Круглова добавила, что пиво содержит простые углеводы, которые могут служить питательной средой для микроорганизмов. Если нефильтрованное разливное пиво хранить при неправильной температуре, такие микроорганизмы начнут активно развиваться из-за брожения и изменять его вкус. Употребление такого пива может привести к интоксикации организма, добавила диетолог.

Кроме того, некоторые микроорганизмы могут вырабатывать углекислый газ. Но из-за того, что пиво — газированный напиток, увеличение количества газа можно просто не заметить и получить в итоге вздутие живота и диарею.