Общество 06 февраля 2023, 03:59 Россиян предупредили об опасности прогрева автомобиля зимой Глава «Зеленого патруля» Пукалов: прогрев машины зимой опасен и людям, и двигателю РИА «Новости»

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Во время прогревания автомобиля перед поездкой, водитель может надышаться бензпиреном и навредить двигателю. Об этом в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Эколог напомнил, что в выхлопных газах содержится опасный для здоровья бензпирен, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Высокая концентрация этого углеводорода может привести к смертельному отравлению.

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Поэтому прогревающий транспортное средство во дворе многоквартирного дома автомобилист подвергает риску здоровье соседей.

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«Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажа. Жильцам дома от этого будет нечем дышать», — отметил Пукалов.

Также он назвал техническую причину не прогревать машину, которая стоит на месте.

«Охлаждающая жидкость в автомобиле набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Вот эта разбалансировка температуры вредна для двигателя», — пояснил собеседник издания.

Эколог рекомендует водителям начинать движение сразу же после запуска двигателя. Ведь именно перемещение на низкой скорости позволит машине прогреться равномерно.

Ранее атоэксперт Моржаретто посоветовал водителям в долгую поездку брать запас незамерзайки.