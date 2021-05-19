Россиян предупредили об опасности при использовании банкомата

Мошенники иногда уводят с карточек россиян деньги с помощью банкоматов. Они прикрепляют на них специальные датчики или камеры. Иногда и вовсе взламывают терминалы. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Например, мошенники вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту и теряет деньги. Однако данный вид мошенничества достаточно сложный с технической точки зрения. Этот процесс требует серьезной подготовки и длительного доступа к банкомату или к защищенному каналу связи», — передало агентство «Прайм» его слова.

Почти любые механизмы мошенников очень легко выявить. Сейчас у многих есть привычка проверять банкомат перед тем, как начать денежные операции. Также желательно пользоваться терминалами, которые установлены в надежных местах — ТЦ, круглосуточные офисы банка. Большинство россиян стараются стороной обходить старые банкоматы. Обычно такие стоят внутри-какого-нибудь маленького круглосуточного магазина.

Эксперт отметил, что пока для мошенников более надежными способами обмана остаются СМС-рассылка и обзвоны.