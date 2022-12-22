Общество 22 декабря 2022, 09:43 Россиян предупредили об опасности попасть в черный список за троллинг мошенников Юрист Соловьев: за шутки над телефонными мошенниками можно оказаться в черном списке РИА «Новости»

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Россиянам, которые при получении звонка от мошенников, начинают заниматься троллингом, лучше отказаться от такого развлечения, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Прайм». По словам специалиста, в ответ на шутки злоумышленники могут поместить в специальный список.

Соловьев напомнил, что у мошеннических кол-центров есть похищенные хакерским путем базы данных сотовых операторов и некоторых финансовых организаций. Поэтому злоумышленники располагают минимальной информацией о том, кому звонят. Это номер мобильного, фамилия, имя, отчество.

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Иногда в их распоряжении есть адреса и паспортные данные. Когда потенциальные жертвы во время звонка начинают троллить мошенников, они могут пометить их в специальный список.

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«Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они „прогоняют“ через все возможные способы отъема денег», — пояснил юрист.

В этом случае, по его словам, злоумышленники рассчитывают, что человек все-таки клюнет на их удочку и переведет им свои средства.

Кроме того, мошенники могут отомстить тем, кто шутил над ними, и поставить номер того, кто попал в их черный список, в качестве источника звонка. Специалист призвал не общаться с людьми при подозрительных звонках, сразу класть трубку и не играть в телефонную рулетку.