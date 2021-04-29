Россиян предупредили об опасности оплаты кредитов через банкомат

Ошибки при оплате кредитов через банкомат нетипичны, но возможны, кроме того, всегда есть риск лишиться денег из-за ухищрений мошенников. Поэтому любой платеж следует подтвердить максимальным количеством платежных документов — как минимум на случай задержки платежа.

По закону любой перевод может поступить в банк в течение трех рабочих дней, поэтому вносить платежи по кредиту лучше заранее, не дожидаясь последнего момента, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в разговоре с агентством «Прайм».

По его словам, в случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств.

«Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели-копировальные устройства для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в „технике“ могут возникать, ведь нет на 100% надежных систем и устройств», — отметил собеседник агентства.

Также нужно помнить о комиссиях, которые взимают за перевод сторонние банки, чтобы сумма, поступившая по кредиту в банк-заемщик, не оказалась меньше необходимой. Ферапонтов указал, что важно проверять данные платежа заранее и не забывать о подтверждающем чеке.

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