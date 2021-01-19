Россиян предупредили об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

Онлайн-покупки с доставкой могут быть опасны, так как вместо курьера может приехать наводчик или вор. С развитием интернет-торговли злоумышленники получили возможность без проблем проникать в дома людей. Об этом предупредила адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.

«Основные факторы риска — „курьеры-наводчики“ и „курьеры-домушники“. Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», — приводит РИА «Новости» слова Хариной.

Собеседница отметила, что чаще всего воры выдают себя за курьеров, которые привозят одежду из онлайн-магазинов. Во время примерки они могут побыть какое-то время в чужой квартире, оценить обстановку на будущее или сразу украсть что-нибудь.

Чтобы уберечься от преступников, нужно соблюдать нехитрые правила. Закупаться стоит в крупных магазинах с проверенной курьерской службой. Лучше всего не указывать номер квартиры и лично встретить курьера у подъезда, когда светло. Можно оформить доставку в офис — это лучшее решение.

При покупке одежды надо обратить внимание на пункты выдачи заказов с примерочными. Если доставка на доставка на дом необходима, лучше всего не встречать курьера в одиночестве.