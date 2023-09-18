Общество 18 сентября 2023, 14:43 Россиян предупредили об опасности новых вариантов COVID-19

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Нельзя сказать, что новые варианты коронавируса полностью обходят иммунитет. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Даже те, кто вакцинировался, не имеют стопроцентной защиты. Эксперт объяснил, что вакцина способна снизить вероятность тяжелого течения или летального исхода.

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«У кого-то может развиться достаточно сильное заболевание, это характерно для всех вариантов», — отметил Альтштейн.

Ранее ученые предупредили о появлении нового варианта коронавируса «Пирола».