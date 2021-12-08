Россиян предупредили об опасности незакрытых банковских карт

Хранение незакрытых банковских карт может привести к нежелательным последствиям. Эксперт центра финансовых исследований «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова объяснила в интервью РИА «Новости», что клиенты банков могут продолжать платить неизвестные им комиссии и рискуют передать данные мошенникам.

По ее словам, чаще всего клиенты рискуют потерять свои деньги, когда за обслуживание карты или другие текущие услуги снимается комиссия, о которой держатель карты может забыть. Также Семерикова обратила внимание на то, что сейчас банки часто ставят условием для бесплатного обслуживания некоторую минимальную сумму транзакций.

При этом клиентам банков не стоит забывать, что открытая карта подразумевает и открытый счет, а это значит, что личные данные хранятся в банковских базах. В лучшем случае держатели незакрытых счетов столкнулся с навязыванием ненужных им услуг, а в худшем — с утечкой информации о них к мошенникам.

Эксперт напомнила, что злоумышленники могут получить доступ к сведениям о клиенте банка не только в тех ситуациях, когда пользователь ведет себя активно.