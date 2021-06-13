Россиян предупредили об опасности купания в непроверенных водоемах

Купание в неизвестном озере или реке чревато травмами и болезнями. Водоемы всегда проверяют для безопасности людей комплексно, ведь в воде может быть все, что угодно — от рыбацких сетей до радиации. Об этом в беседе с RT заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Официально отведенные для массовых купаний места периодически проверяются на наличие загрязнений: бактерий и вирусов, промышленных стоков, радиоактивности. Если говорить про инфекции, в первую очередь исследуют кишечную палочку. В водоемы она попадает не только от человека, но и от животных», — пояснил врач.

По словам собеседника, воду проверяют на тяжелые металлы, нефтепродукты и фенолы. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов добавил, что под водой также может находиться крупногабаритный мусор.

«Ныряя, можно удариться, можно зацепиться за обрывки сетей, веревки — это механические препятствия. С точки зрения бактериологии, может быть все, что угодно», — заявил Жемчугов. Он подчеркнул, что во время купания в непроверенном водоеме можно подхватить дизентерию, брюшной тиф и вирусный гепатит А. Еще в воде, по словам ученого, могут находиться паразиты.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал об опасности зуда после купания. Врач отметил, что он может говорить о неприятной болезни — церкариозе, заражении личинками гельминтов-церкарий.