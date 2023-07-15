Общество 15 июля 2023, 17:29 Россиян предупредили об опасности использования одинаковых паролей для важных аккаунтов IT-эксперт Ульянов заявил, что использовать один пароль для важных аккаунтов опасно Freepik

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Основной ошибкой россиян в сфере компьютерной безопасности является создание одинаковых паролей для важных аккаунтов, к примеру, для сервиса «Госуслуги» и интернет-банка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт по защите информации Владимир Ульянов.

«Один и тот же пароль можно использовать для второстепенных аккаунтов: например, в сервисе чтения новостей или программе лояльности какого-то магазина. Даже если кто-то взломает такие аккаунты, то он не нанесет большого ущерба пользователю», — пояснил он.

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По словам IT-эксперта, лучше всего создавать длинные пароли из 12 символов с буквами, цифрами и символами. Можно использовать строчки из песни или книги, но не популярные. Он порекомендовал не хранить пароли на цифровых носителях из-за вероятности утечки данных, а вот на бумаге их записывать можно. Ульянов также предупредил об опасности использования специальных баз данных с паролями, утекшими в сеть.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал «360», что мошенники начали использовать нейросети, чтобы выдавать себя за других людей на видео. По его словам, подделку не отличить от оригинала, особенно в телефонном разговоре.