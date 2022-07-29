Россиян предупредили об опасности ипотеки под 0,1%

Предложения по ипотеке с очень низкой ставкой — под 0,1% годовых — все чаще появляются в России. В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева предупредила, что при оформлении ипотеки под такой процент нужно очень внимательно изучать договор.

Такие схемы не являются мошенничеством. Экстремально низкая ставка означает, что застройщик по договоренности с банком субсидирует ипотеку. К примеру, застройщик покрывает 5,9% годовых, а клиенту остаются всего лишь 0,1%. Это выгодно, однако нужно убедиться, что в договоре нет подводных камней.

Во-первых, низкая ставка часто действует только первый год, а потом придется все равно платить средний процент по рынку. Во вторых, в таких договорах может стоять ограничение на сумму кредита — например, шесть или 12 миллионов в зависимости от региона.

«В-третьих, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. В-четвертых, застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать не самые популярные ЖК», — заключила Шанаева.