Общество 24 января 2023, 13:38 Россиян предупредили об опасности интимной близости на первом свидании

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Сексуальная близость на первом свидании может затруднить развитие дальнейших здоровых взаимоотношений. Такое мнение выразила врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, очень важно, чтобы перед физической близостью между партнерами возникло чувство взаимной привязанности.

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Как сообщил сайт kp.ru, в противном случае пара рискует притормозить процесс дальнейшего создания любовных отношений, которых достойны оба партнера.

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