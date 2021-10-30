Россиян предупредили об опасности фейковых предложений сверхдоходных инвестиций в нерабочие дни

Россияне в нерабочие дни будут проводить больше времени в Сети, поэтому мошенники начнут активно действовать. Среди их новых уловок — предложения вложиться в фондовый рынок или криптобиржи, чтобы получить большой доход. Об этом предупредил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

«Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», — приводит РИА «Новости» слова Куценко.

Собеседник отметил, что преступники делают все возможное, чтобы заманить жертву на поддельный сайт: рассылают письма, звонят по телефону, подсовывают рекламу. Если им это удается, они начинают разводить людей на создание брокерского счета, куда уговаривают перевести деньги.

Хитрые обманщики, по словам Куценко, сразу все не снимают. Они создают иллюзию доходности инвестиций, втираются в доверие и выманивают уже серьезные суммы.

Накануне Роскачество предупредило о мошенниках, которые могут в нерабочие дни предлагать несуществующие выплаты.