Россиян предупредили об опасности электронных писем с «отсрочкой» от армии | 360°

Общество 25 октября 2022, 06:00 Россиян предупредили об опасности электронных писем с «отсрочкой» от армии «Лаборатория Касперского»: злоумышленники рассылают письма под видом «отсрочек» от армии Pxhere

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Злоумышленники начали атаковать крупные компании в России. Они отправляют сотрудникам организаций зараженные электронные письма, которые приходят под видом «отсрочек от призыва в армию». Об этом сообщили РИА «Новости» в «Лаборатории Касперского».

«„Лаборатория Касперского“ обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — сказано в сообщении.

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Злоумышленники делали таргетированную рассылку электронных писем сотрудникам компаний. В них был прикреплен файл Word с названием, в котором содержатся слова «отсрочка от призыва». В документе отправители просили «сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы».

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При открытии такого документа подгружался и выполнялся дополнительный макрос, он скачивал главный вредоносный файл. Вирус передавал на командный сервер данные о зараженной системе, а после этого отправлял по команде файлы, которые запрашивали злоумышленники.

Тему мобилизации злоумышленники активно используют как в массовых, так и в таргетированных атаках.

Чтобы противостоять подобным многокомпонентным угрозам, компаниям нужно внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, среди которых решения класса XDR. Кроме того организациям следует также проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, которые звонят от имени родственников и просят деньги для решения каких-то проблем, в первую очередь нужно не поддаваться панике. Расчет злоумышленников идет именно на это, объяснила психолог Майя Андрияничева.