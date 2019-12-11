Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Бесплатный доступ в интернет есть на остановках, в парках и метро. Россияне все чаще пользуются городским Wi-Fi, не подозревая, что их личные данные могут перехватить мошенники.

Международная антивирусная компания ESET провела исследование и выяснила, что 74% россиян подключаются к точкам бесплатного Wi-Fi.

Чаще всего используются сети кафе. К точкам в этих местах подключаются 49% жителей. Wi-Fi в отелях используют 42%, а в торговых центрах 35%.

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При этом 66% россиян пользуются соцсетями, проверяют почту 25% граждан, а каждый пятый пользователь звонит через приложения.

Также специалисты узнали, что 43% россиян читают в интернете новости, 10% заходят в банковские приложения или делают онлайн-покупки.

В ESET предупредили, что подобные действия могут быть опасны для тех пользователей, чей трафик никак не защищен.

«Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию. Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi», — отмечается в исследовании.

Чтобы этого не произошло, необходимо избегать подключения гаджета к подозрительным сетям и устанавливать антивирусы.