Россиян предупредили об окончании коронавирусных льгот с 1 апреля

До конца месяца у россиян еще есть время, чтобы воспользоваться некоторыми льготами, которые прекратят действие с апреля. Целый ряд преференций, которые вводились для поддержки населения в период пандемии, через полторы недели уже станут неактуальны, сообщила «Парламентская газета».

Российские семьи до 1 апреля могут подать заявление на получение выплат на детей в возрасте до восьми лет. Указ об этом в декабре 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин. Большинству россиян, особенно тем, кто уже получал детские выплаты, назначенные в период пандемии, деньги начислили в автоматическом порядке. Те же, кто так и не успел получить средства, до 1 апреля еще могут подать заявление и получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Россияне старше 65 лет с 1 апреля уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции. Однако правительство все же рекомендовало работодателям переводить пожилых сотрудников на удаленный режим работы.

В последний день марта прекратят действовать рекомендации ЦБ РФ о реструктуризации кредитов для граждан, которые заболели СОVID-19, а также для тех, чьи доходы резко сократились из-за пандемии коронавируса. До 31 марта банкам также предписали не ухудшать оценку финансового положения заемщиков, у которых не было просрочек по кредитам.

Временный порядок регистрации россиян в качестве безработных также прекратит действие менее чем через две недели. Россияне могли обращаться для этого в службы занятости без посещения отделений — например, через портал госуслуг. Возможно, что эти правила продлят до 30 июля — ранее соответствующее постановление подготовил Минтруд.

Ранее россиянам рассказали о том, какие причины могут быть для отказа в выплате детских пособий.