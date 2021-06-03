Россиян предупредили об обмане с оформлением чужого бизнеса

Злоумышленники с целью реализации незаконных планов и схем могут оформить фирму на любого незнакомого человека, чьи данные смогут найти. Большинство так и остаются в неведении, что являются учредителем сомнительной компании. Об этом предупредила адвокат и эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

«Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС РФ осуществляется проверка. Такая проверка является первичной и поверхностной», — рассказала она агентству «Прайм».

Юрист добавила, что при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа не будет оснований отказать в регистрации фирмы. Тем не менее цифровизация позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором и значительно сократить коррупционные риски.

На сайте ФНС России можно проверить, записаны ли на вас какие-либо организации. Также можно воспользоваться сервисом проверки контрагентов, базы данных единого государственного реестра юрлиц и ИП, сервисом проверки генеральных директоров. Если удалось что-то обнаружить, то нужно незамедлительно написать заявление в ФНС и обратиться в правоохранительные органы.