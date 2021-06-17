Россиян предупредили об обмане с бесплатными медобследованиями

Россиянам не стоит доверять телефонным предложениям пройти бесплатное обследование. Звонки поступают от клиник-однодневок, которые руководствуются одним желанием — обмануть клиента на деньги.

Клиентов зачастую заманивают названиями акций, которые можно перепутать с государственными программами. Мошенники всегда используют слова и словосочетания «городской центр», «программа поддержки населения», «социальный» и другие. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.

«Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной. Иногда ставят ложные или даже несуществующие диагнозы, с целью назначить дорогостоящие лечение», — объяснил специалист.

Отличить клиники-однодневки от медицинских организаций, дорожащих своей репутацией, можно легко, отметил Александр Ориновский. Для этого нужно задать больше вопросов по пунктам, которые вызывают сомнения. Хороший медцентр всегда на них ответит и не станет предлагать услуги, которые не имеют отношения к акции.

Также любую клинику можно проверить по названию на крупных сайтах с отзывами специалистов и прочитать мнение других пациентов.