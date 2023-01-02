Общество 02 января 2023, 09:31 Россиян предупредили об изменениях принципа оплаты общедомовых нужд Профессор РЭК Финогенова сообщила об изменениях в платежках ЖКУ с начала января РИА «Новости»

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Жителей России предупредили об изменениях с оплатой части долга за ЖКУ с начала 2023 года. Если раньше необходимо было вносить деньги по нормативу, то теперь по фактическому потреблению света и воды, которое фиксирует счетчик. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам», — подчеркнула Юлия Финогенова.

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По ее словам, технические подробности изменений раскроют в дополнительных нормативных актах. Эксперт обратила внимание, что основной минус нововведения — возможное увеличение суммы оплаты с собственников квартир. Плюсом она сочла справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета.

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В ЖК, где не установили счетчики на общедомовые расходы, их надо будет по-прежнему оплачивать по муниципальным нормативам.

Ранее общественный совет при Минстрое выступил с инициативой связать цены на ЖКУ с регионом и платежеспособностью населения.