Общество 15 января 2024, 23:26 Россиян предупредили об искусственных яйцах из Китая «РГ»: искусственные яйца из Китая появятся в российских магазинах Freepik

Читать 360tv в

В интернете появились слухи, что на фоне резкого подорожания яиц в России, Китай начнет поставлять искусственные заменители этого продукта. И хотя подтверждения этим слухам нет, «Российская газета» решила рассказать, как отличить искусственные яйца от настоящих.

Искусственные яйца в КНР действительно производят. По данным журналистов, в их состав входят карбонат кальция и калия, альгинат, квасцы алюмокалиевые, хлорид кальция, кислота бензойная, парафин, гипс, лимонная кислота, желатин и пищевой краситель. На вид их сложно отличить от настоящих, но они более круглые и гладкие. Причем скорлупа, если поджечь, будет гореть.

Реклама

Когда разбиваешь искусственное яйцо, то желток и белок через некоторое время перемешиваются, превращаясь в единую массу. Но главное отличие — запах и вкус. Запах у искусственных яиц химический, а вкус «резиновый».

Издание уточнило, что производство искусственных яиц — выгодный бизнес. Их производство в четыре раза дешевле настоящих, а срок хранения практически неограничен.

Ранее аналитики сервиса GlobalProductPrices пришли к выводу, что российские яйца — самые дешевые в мире.