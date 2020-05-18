Россиян предупредили об аномальном холоде до лета

Похолодание, которое началось на прошлой неделе, продолжится, и май будет похож на осень. По прогнозам синоптиков, тепло вернется вместе с началом календарного лета.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что в ближайшую неделю в России будет аномально холодно. Такая погода установилась из-за циклонического вихря североатлантического происхождения, который обеспечивает доступ арктического воздуха.

«Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5 градусов. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10 градусов. Дальше температура чуть приподнимется, от +8 до +13 градусов. К выходным — с трудом до +15 градусов. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период», — отметил Евгений Тишковец.

По словам синоптика, затяжные холода в мае случаются не чаще чем раз в 15 лет.

Тишковец добавил, что температура выше 20 градусов установится в конце мая, так что к календарному лету должно быть тепло.

Сейчас в Москве около восьми градусов выше нуля. Днем в столичном регионе температура поднимется до +12, будет идти дождь.