Россиян предупредили об активности мошенников на морских курортах страны

Мошенники взялись за Сочи и другие морские курорты юга России. Получив предоплату за бронирование якобы арендованного жилья, они пропадают.

Число попыток обмана за последние два месяца возросло на 30%, сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Часто за одну и ту же квартиру платят по три-пять человек. Иногда отличия реальной жилплощади от представленных рекламных фотографий кардинальные.

Потенциальные жертвы попадаются на удочку аферистов из-за заниженной стоимости аренды. Реальные собственники выставляют квартиры на сдачу по цене, в среднем на 40-50% превышающей прошлогодние значения.

Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе баланс арендных ставок на жилье останется на уровне нынешних значений. А перед предоплатой желающим снять недвижимость посоветовали просить о ее онлайн-показе.