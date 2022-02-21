Россиян предупредили об активизации мошенников перед 23 Февраля и 8 Марта

Сетевые мошенники начинают проявлять особую активность перед праздниками. В частности, это происходит перед 23 Февраля и 8 Марта. Они рассылают якобы промокоды от популярных онлайн-магазинов и брендов. На самом же деле в файлах содержатся вредоносные программы.

«Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», — рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко РИА «Новости».

Промокод выглядит как pdf-файл с сертификатом. По словам эксперта, когда человек открывает документ, то происходит заражение. Представитель компании «Ростелеком-Солар» отметил, что активность злоумышленников возросла за последнюю неделю. Они распространяли вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. В ближайшее время в связи с приближающимися 23 Февраля и 8 Марта количество интернет-атак еще возрастет.

Эксперт посоветовал пользователям Сети проверять, от кого им приходят сообщения. Если человек не подписан на новости от бренда, то он вряд ли получит от него письмо. Также нужно обращать внимание на домен электронного адреса: если он вызвал подозрение, то лучше послание не открывать.