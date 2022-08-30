Россиян предупредили об активизации мошенников, действующих под видом известных брендов

Количество мошеннических сайтов, которые действуют якобы от лица ушедших из России известных брендов, за период с января по июнь этого года увеличилось на 579%. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в Group-IB.

По данным организации, преступники сейчас используют свыше 2,1 тысячи мировых брендов в мошеннических целях. Более половины этих сайтов разместили у себя на странице фейковые розыгрыши продукции известных компаний.

Аналитик Group-IB Евгений Егоров заявил, что мошеннические схемы могут быть связаны с фейковыми виртуальными картами оплаты в приложениях AppStore и PlayStation Store, а также с покупкой доступов к сервисам Pornhub, Spotify Premium или товаров в IKEA.

Гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин вспомнил случай, когда мошеннические сайты в период перебоев с бумагой предлагали ее купать.

«В основном такое мошенничество нацелено на малый и средний бизнес», — отметил он.

Group-IB оценила в 80 миллионов долларов потери пользователей, не включая Россию, в месяц от мошенничества с использованием известных марок в мире.